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    В Подмосковье наградили 43 работника дорожно-транспортной отрасли

    Фото: МТДИ

    В Правительстве Московской области вручили областные и ведомственные награды 43 сотрудникам дорожно-транспортной отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Мероприятие открыл заместитель председателя правительства Московской области Артур Гарибян. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов отрасли и отметил слаженность коллектива: «Мы каждый день пользуемся транспортом, дорогами, тротуарами и другими благами жизни — все это можно смело так назвать. Большое спасибо вам, коллеги, за то, что вы есть, вы рядом и вы с нами».

    Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин вручил благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области четырем сотрудникам: директору Административно-пассажирской инспекции Московской области Владиславу Лапшенкову, директору лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» Вадиму Гребенщикову, заместителю начальника управления содержания автомобильных дорог Анне Пудовой и главному механику ПК «Истринский» Александру Шашкину.

    Заместитель председателя комитета по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Мособлдумы Артур Бадретдинов вручил благодарственные письма Московской областной думы за многолетний труд и высокий профессионализм трем сотрудникам: директору дирекции дорожного строительства Константину Гарницарику, начальнику управления содержания автомобильных дорог Мосавтодора Павлу Музычке и начальнику управления безопасности дорожного движения Мосавтодора Елене Пушкаревой.

    Почетные грамоты и благодарственные письма Минтранса Подмосковья также получили 36 работников отрасли.

    В ведомстве напомнили, что в России День работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября, а День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — в последнее воскресенье октября.

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