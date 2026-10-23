Заблокированного в салоне машины после ДТП водителя спасли в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа работники 301-й части «Мособлпожспаса» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ликвидировали последствия ДТП на дороге федерального значения А-108. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательной части Андрей Салин.

По его словам, сообщение о происшествии поступило в систему-112 в 21:40. На улице Ленина легковой автомобиль Hyundai Matrix врезался в столб.

Спасатели оградили место аварии дорожными конусами и отключили аккумулятор машины. Водителя зажало искривленными деталями, специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали его, оказали первую помощь и находились рядом до приезда скорой. Затем мужчину переложили на носилки и помогли транспортировать в карету скорой помощи.

Водителя 1968 года рождения с подозрением на перелом ноги доставили в Ликино-Дулевскую городскую больницу. Разбитые детали автомобиля с проезжей части убрали.