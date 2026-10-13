Мужчину с редким заболеванием пищевода спасли в МОНИКИ

Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского помогли мужчине, который несколько лет испытывал нарастающие трудности с глотанием и сильно похудел. Причиной оказался дивертикул Ценкера — образование размером четыре сантиметра, из-за которого пища задерживалась в области перехода глотки в пищевод.

Сначала пациенту было сложно есть твердую пищу, однако со временем проблемы возникли даже с мягкими и полужидкими продуктами. Мужчина стал меньше питаться и потерял значительную часть веса. Обследование выявило полость, в которой скапливалась еда. Помимо затрудненного глотания, это создавало риск попадания пищи в дыхательные пути.

Для лечения специалисты выбрали эндоскопическую операцию. Вмешательство провели под общим наркозом совместно с торакальными хирургами, не делая разрезов на шее.

Как рассказал хирург Алексей Шаповалов, с помощью гибкого эндоскопа врачи сформировали небольшой тоннель в подслизистом слое у входа в пищевод. Через него рассекли мышцу, которая мешала нормальному прохождению пищи, после чего герметично закрыли тоннель.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день мужчина смог пить и принимать жидкую пищу, а через два дня его выписали домой в удовлетворительном состоянии. Менее чем за месяц глотание полностью восстановилось.