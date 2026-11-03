Прием заявок на экологическую премию имени Вернадского начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовал XXIV конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Заявки принимают до 26 ноября. Участвовать могут физические и юридические лица, зарегистрированные в России, а также государственные структуры. Конкурс проводит Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Минэкологии региона оказывает мероприятию информационную поддержку.

«Национальная премия имени Вернадского — одна из самых престижных наград в природоохранной сфере», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, в Подмосковье есть немало исследователей, экологов и коллективов, которые выдвигают проекты, достойные премии.

Работы принимают в шести номинациях: «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергетика и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия», «Просвещение как путь к устойчивому развитию», «Вклад СМИ в устойчивое развитие» и «Детско-юношеская экологическая премия» для участников 10–18 лет.

Условия участия опубликованы на сайте.