360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Прием заявок на экологическую премию имени Вернадского начался в Подмосковье

    Фото: неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского

    В Подмосковье стартовал XXIV конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

    Заявки принимают до 26 ноября. Участвовать могут физические и юридические лица, зарегистрированные в России, а также государственные структуры. Конкурс проводит Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Минэкологии региона оказывает мероприятию информационную поддержку.

    «Национальная премия имени Вернадского — одна из самых престижных наград в природоохранной сфере», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, в Подмосковье есть немало исследователей, экологов и коллективов, которые выдвигают проекты, достойные премии.

    Работы принимают в шести номинациях: «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергетика и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия», «Просвещение как путь к устойчивому развитию», «Вклад СМИ в устойчивое развитие» и «Детско-юношеская экологическая премия» для участников 10–18 лет.

    Условия участия опубликованы на сайте.

    Читайте также

    Команды 23 школ Дмитровского округа примут участие в Школьной лиге

    Еще 4 дома в поселке Луговом переведут на сетевое газоснабжение в Дмитрове

    Новую площадку для фиджитал-спорта открыли в Люберцах

    Специалист Плевако напомнил о риске поражения током в быту

    Подмосковный врач Акимжанова: сидячая работа способствует развитию преддиабета

    Интеллектуальную викторину провели для студентов в Электроуглях

    Мособлводоканал заменил еще 17 задвижек на водопроводных сетях Подмосковья

    Очистные сооружения поселка Сергиевский модернизируют в Коломне к 2027 году

    Кабинет диабетической стопы возобновил работу в Одинцове

    Музыкально-поэтический вечер прошел в деревне Горетово Можайского округа

    В Егорьевске подключили 300-й дом по программе социальной газификации СНТ

    Рейды по безопасности на железной дороге провели дружинники в Химках