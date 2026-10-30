Еще 4 дома в поселке Луговом переведут на сетевое газоснабжение в Дмитрове

Важное изменение для жителей многоквартирных домов № 1, 2, 3 и 19 готовят в округе. Их переведут с автономного газоснабжения (газгольдеров) на подключение к газораспределительной сети.

Работы утверждены краткосрочной программой Фонда капитального ремонта на 2027 год в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014–2058 годы».

Перевод на сетевое газоснабжение даст жителям ряд преимуществ: отказ от газгольдеров — больше не нужно зависеть от доставки и хранения сжиженного газа; повышение надежности и безопасности газоснабжения; стабильное и бесперебойное газоснабжение для приготовления пищи и отопления.

В рамках работ предусмотрено устройство системы фасадного газопровода и системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности.

Специалисты «Мособлгаза» уже проложили газораспределительную сеть и вывели ее на фасад домов, тем самым создали основу для дальнейшей газификации многоквартирных домов.

«Перевод домов на сетевое газоснабжение — это принципиально важный шаг для повышения безопасности и комфорта жителей поселка Луговой. Уход от газгольдеров снимает целый ряд эксплуатационных рисков и делает газоснабжение стабильным и предсказуемым», — отметил глава округа Михаил Шувалов.