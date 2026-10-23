Команды 23 школ Дмитровского округа примут участие в Школьной лиге

22 октября в администрации Дмитровского муниципального округа прошла жеребьевка муниципального этапа Школьной лиги сезона 2026/27. Команды 23 школ распределили по четырем дивизионам, а в программу соревнований в этом году помимо шахмат, волейбола, футзала и баскетбола 3×3 добавлен настольный теннис.

Процедуру провел глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. На жеребьевку приехали капитаны школьных команд, за ее ходом можно было следить в прямой онлайн-трансляции.

«Школьная лига — прекрасная инициатива нашего губернатора. Она позволяет вам, ребята, не только заниматься любимыми видами спорта и участвовать в соревнованиях, но и знакомиться друг с другом, заводить новых друзей. Желаю всем успехов, новых знакомств и ярких побед», — обратился к участникам Михаил Шувалов.

Перед жеребьевкой глава поздравил призеров прошлого сезона. В первом дивизионе областного этапа команда Дмитровского лицея № 4 заняла третье место по футзалу, а волейболистки Дмитровской школы № 8 стали победительницами соревнований среди девушек.

Первыми по разным дивизионам распределили четыре команды, показавшие лучшие результаты в общекомандном зачете прошлого сезона: Инженерной школы, Синьковской школы № 1, Дмитровской школы № 8 и лицея № 4. Такой порядок позволил равномерно распределить лидеров и обеспечить более сбалансированную конкуренцию. Затем определили дивизионы для остальных участников.

После жеребьевки капитаны сделали совместные фотографии с главой округа и получили его автограф на памятных открытках.

Школьная лига создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект дает школьникам возможность участвовать в соревнованиях с профессиональной организацией и развивать свои спортивные навыки. К проведению турниров привлекают известных спортсменов, которые выступают наставниками для юных участников.