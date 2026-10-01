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    В Подмосковье начался осенний этап проекта «Театральный поединок»

    Фото: Организаторы Молодежного проекта "Театральный поединок"

    В Подмосковье начался осенний этап седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Первые поединки пройдут 3 и 4 октября в культурно-досуговом центре ДК «Гармония» в Белоозерском городского округа Воскресенск. В осеннем конкурсном этапе примут участие 24 коллектива из 21 города Подмосковья.

    В сентябре по правилам проекта у участников месяц тренингов и учебы. В рамках образовательной программы педагоги проекта и тренеры по актерской импровизации приезжают в города к командам-участникам и проводят индивидуальные мастер-классы.

    Всего в конкурсной программе осеннего этапа запланирован 21 встреча. Соревнования пройдут в октябре и ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.

    Афиша поединков опубликована на сайте проекта. Финал проекта состоится 30 ноября на Губернской сцене МХАТ им. М. Горького. Участников ждет финальный поединок, оценка выступлений жюри, церемония награждения и гала-концерт.

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