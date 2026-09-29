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    Более 1500 мальков карася запустили в пруды в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Зарыбление двух водоемов провели в деревне Юдино. Участие в восстановлении экосистемы приняли заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов, а также более 40 жителей населенного пункта и учащиеся школы № 19.

    Специалисты по экологии с помощью экскаватора-амфибии «Боцман М» провели комплексную очистку: убрали водную растительность и привели в порядок береговую линию. Жители деревни запустили более 1500 мальков мальков серебряного и золотого карася. Кроме того, рыбу выпустили в водоем деревни Манюхино.

    Благодаря экологической акции пруды вновь стали излюбленным местом для отдыха. Местные жители отмечают, что водоемы обрели ухоженный вид, а запуск рыбы сделал отдых у воды еще интереснее. Такие инициативы не только улучшают внешний облик территории, но и поддерживают биологическое разнообразие.

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