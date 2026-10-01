Подмосковные больницы получили оборудование для гемодиализа на 40 млн рублей

С начала года в восемь больниц Подмосковья поступило оборудование для проведения гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации. Всего медучреждения получили восемь единиц техники на сумму более 40 миллионов рублей, еще один аппарат планируют поставить до конца года.

Новое оборудование предназначено для оказания помощи пациентам с почечной недостаточностью, нарушениями работы почек и другими заболеваниями. В больницы региона также поступили аппараты для очистки крови и другая техника.

Оборудование получили, в частности, Воскресенская, Егорьевская, Каширская и Ногинская больницы.

Закупка техники проводится по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, обновление медицинского оборудования продолжается системно, чтобы сделать необходимую помощь более доступной.