В Люберцах отремонтировали еще 11 региональных дорог

В городском округе Люберцы привели в порядок 11 региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники выполнили ямочный ремонт на Октябрьском и Комсомольском проспектах, Проектируемом проезде № 4296 в городе Люберцы и в городе Дзержинский на улице Энергетиков. На Комсомольском проспекте в окружном центре восстановили линию наружного освещения — проезд в темное время суток стал безопаснее. Также ликвидировали граффити в поселке городского типа Красково на Кореневском шоссе.

Для безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние знаки в поселке городского типа Малаховка на Быковском шоссе, ограждения на улице Волковская города Люберцы и светофорные объекты в поселке городского типа Томилино на улице Гаршина и в поселке городского типа Жилино-1.

Кроме того, провели уборку смета и мусора в городе Люберцы на Комсомольском проспекте, в микрорайоне Зенино ЖК Самолет на улице Вертолетной и в поселке городского типа Красково и деревне Мотяково. А еще в поселке городского типа Малаховка не только убрали мусор, но и опилили ветви деревьев.