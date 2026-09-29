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    В Люберцах отремонтировали еще 11 региональных дорог

    Фото: Собкоры РИАМО

    В городском округе Люберцы привели в порядок 11 региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Дорожники выполнили ямочный ремонт на Октябрьском и Комсомольском проспектах, Проектируемом проезде № 4296 в городе Люберцы и в городе Дзержинский на улице Энергетиков. На Комсомольском проспекте в окружном центре восстановили линию наружного освещения — проезд в темное время суток стал безопаснее. Также ликвидировали граффити в поселке городского типа Красково на Кореневском шоссе.

    Для безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние знаки в поселке городского типа Малаховка на Быковском шоссе, ограждения на улице Волковская города Люберцы и светофорные объекты в поселке городского типа Томилино на улице Гаршина и в поселке городского типа Жилино-1.

    Кроме того, провели уборку смета и мусора в городе Люберцы на Комсомольском проспекте, в микрорайоне Зенино ЖК Самолет на улице Вертолетной и в поселке городского типа Красково и деревне Мотяково. А еще в поселке городского типа Малаховка не только убрали мусор, но и опилили ветви деревьев.

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