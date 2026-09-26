Глава Химок поздравила ветерана войны со 102-летием

Труженица тыла Вера Матвеева отметила день рождения. Глава муниципалитета Инна Федотова вручила женщине поздравительное письмо, букет цветов, торт и продуктовую корзину, а теплое общение продолжилось за чаепитием.

Вера Александровна родилась в Смоленской области, ее молодость пришлась на тяжелые военные годы. После Великой Победы она поступила в Московский государственный библиотечный институт. С 1949 года ее судьба тесно связана с Химками: в институте женщина прошла профессиональный путь от старшего библиотекаря до заведующей отделом обработки и комплектования.

«Сегодня поздравила Веру Александровну с днем рождения. На таких людей мы равняемся. Их стойкость, трудолюбие и верность своему делу служат для нас настоящим нравственным ориентиром,» — подчеркнула Инна Федотова.

Жизнь Веры Матвеевой — живая история страны, воплощенная в судьбе труженицы тыла. Поддержка и забота о ветеранах остаются одним из ключевых приоритетов администрации округа.