Экскурсию по производству сыров провели для семей участников СВО из Химок

27 сентября семьи участников специальной военной операции из Химок побывали на экскурсии в сыроварне Олега Сироты. Гостям показали, как рождается фермерский сыр: от фермы до цехов, с дегустацией авторских сортов.

Сыроварня Олега Сироты работает уже более 11 лет. Рядом с предприятием расположена собственная ферма, где ежедневно более 1000 коров дают молоко для производства сыров, йогуртов и питьевой молочной продукции. Помимо коров, на территории фермы живут верблюды, ослы, козы, кролики и птицы.

Участникам рассказали об истории сыроварни и основных технологиях производства. Отдельно организаторы остановились на особенностях фермерского подхода: в его основе — ручной труд, натуральные ингредиенты и внимательное отношение к каждому этапу работы.

Экскурсия стала частью системной поддержки семей военнослужащих в Химках. Для тех, чьи родные находятся на передовой, такие встречи важны не только как возможность получить новые впечатления, но и как знак внимания и поддержки.