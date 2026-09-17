Обновление канализации в поселке «Кентавр» досрочно завершат в Дубне

Решение провести капитальный ремонт в текущем году глава Дубны Максим Тихомиров принял после встреч с жителями поселка. Система работала на пределе возможностей. Один из водонапорных коллекторов полностью вышел из строя, пропускная способность второго снизилась вдвое. При высокой нагрузке насосная станция уже не справлялась.

Работы начали в сентябре и финансировались из прибыли Производственно-технического объединения городского хозяйства. Благодаря этому удалось не только оперативно приступить к ремонту, но и организовать его в сжатые сроки.

«В настоящий момент выполнены работы по горизонтально направленному бурению — труба уже проложена. Сейчас ведется монтаж сети. Остается выполнить врезку коллектора в основную сеть, после чего провести необходимые регламентные работы», — рассказал генеральный директор «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Закончить ремонт планируют раньше установленного срока — уже в ближайшие дни. После этого будет восстановлено благоустройство территории поселка.