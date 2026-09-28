Симпозиум скульпторов прошел в Наро-Фоминском округе

Традиционный симпозиум скульпторов завершился 26 сентября в парк-отеле «Благоречье» в селе Атепцево. Тема этого года — «Материнство, детство и семья».

В течение двух недель мастера создавали свои работы прямо на территории парка. Гости, наблюдавшие за процессом, смогли увидеть, как из камня или дерева возникает образ, а замысел приобретает форму. Скульпторы рассказывали посетителям о своей работе.

Главная задача проекта, который реализуется в округе четвертый год, — сделать искусство ближе и понятнее для зрителей, на глазах которых происходит рождения скульптур.

В симпозиуме впервые участвовал молодой скульптор из Сургута Илья Потанин, Который представил композицию «Равновесие». «Важно вынести скульптуру из мастерской туда, где ее увидит обычный человек. Произведения, которые появляются в общественном пространстве, порой становятся первой и единственной встречей человека с этим видом искусства», — отметил Илья Потанин.

Все созданные во время симпозиума работы пока останутся на территории парк-отеля, а позднее некоторые из них могут найти свое место в общественных пространствах в Атепцеве.