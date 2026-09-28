Более 5 тысяч человек приняли участие в Елисаветинском крестном ходе в Одинцове

Более 5 тысяч человек из разных регионов России приняли участие в XV Елисаветинском крестном ходе, который прошел в Ильинском и Усово Одинцовского округа. Паломники прошли около семи километров по историческим местам, объединившись в общей молитве.

Шествие возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Маршрут начался у храма Ильи Пророка в Ильинском и завершился у храма Спаса Нерукотворного Образа в Усово.

Часть пути паломники преодолели через Москву-реку — переправу организовали по понтонному мосту и на плотах.

Крестный ход посвящен памяти Великой княгини Елисаветы Федоровны. В этом году мероприятие также приурочили к 135-летию ее присоединения к Православию и 130-летию коронования императора Николая II.

В рамках события прошла благотворительная акция «День Белого Цветка». Собранные средства направят на помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в зоне СВО.