Спортсмены из Подольска стали призерами турнира по универсальному бою

В Челябинске прошли чемпионат и первенство мира по универсальному бою в дисциплине «средства защиты». Турнир получился масштабным: учатвовали 322 сильнейших спортсмена из 25 стран, включая бойцов из России, Бразилии, Египта, Индии, Китая, Монголии и стран ближнего зарубежья.

Пять подольских спортсменов в составе сборной России вышли на арену и в упорной борьбе завоевали три награды. 16-летний Илья Анохин получил золотую медаль. Он — кандидат в мастера спорта, двукратный победитель первенства мира, тренируется порядка 10 лет. 15-летний Юрий Барц и 12-летний Руслан Безносов завоевали серебряные награды.

Универсальный бой — это комплексное испытание на силу, точность и хладнокровие: полоса препятствий, метание ножа, стрельба из пневматического пистолета и схватка на татами. Все три медалиста — воспитанники спортивного клуба «Патриот».