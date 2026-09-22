Более 1700 школьников Люберец освоят цифровую безопасность

В 6 образовательных учреждениях городского округа Люберцы ввели пилотный проект «Киберурок». Более 1700 школьников с 1 по 11 класс будут изучать цифровую безопасность, защиту личных данных и возможности современных технологий.

Участниками проекта стали лицей № 4, гимназия № 5, школы № 8, 27 и 28, а также лицей № 6 «Парус». Новый курс проходит раз в неделю на протяжении всего учебного года.

Программа включает семь тематических блоков: от безопасного поведения в интернете и проверки информации до цифрового творчества и использования искусственного интеллекта.

— Учащимся начальных классов расскажут о правилах поведения в сети и о том, куда обращаться за помощью, если они столкнулись с мошенниками. Программа для старшеклассников направлена на обучение проверке достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы, а также на правовые аспекты использования интернета, — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Занятия проходят на онлайн-платформе в игровом формате. Школьники выполняют задания командами, а помогать им в освоении курса будет специальный цифровой проводник — Кибермишка.

По словам ученика прокурорского класса Романа, ему интересно узнать о безопасных способах заработка в интернете и научиться не попадаться на уловки мошенников.

В рамках пилотного проекта «Киберурок» в Люберцах обучаются 1746 школьников.