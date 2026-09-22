Еще одна медсестра приобрела квартиру в Мытищах по соципотеке

Медсестра из Мытищ приобрела двухкомнатную квартиру по региональной программе «Социальная ипотека». Юлия Чуринова работает в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере и имеет 16-летний стаж.

Юлия узнала о возможности получить поддержку от коллег. До этого она жила вместе с родителями. Оформить необходимые документы ей помогли специалисты отдела кадров.

«Я купила двухкомнатную квартиру рядом с работой в микрорайоне Пироговский. Сейчас доделываем ремонт, осталось закупить мебель и планируем в конце сентября отметить новоселье. Квартира на первом этаже, она очень просторная, с большой кухней и балконом. Моя мечта сбылась!» — рассказала Юлия.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Она рассчитана в том числе на медицинских работников, педагогов, молодых ученых, молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и тренеров.