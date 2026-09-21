В Подмосковье предупредили о новой схеме мошенничества с вакцинацией

В Подмосковье предупредили о новой схеме мошенничества: злоумышленники рассылают сообщения от имени поликлиник и «Госуслуг» с предложением записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа. Ссылка из такого письма ведет на поддельную страницу, где пользователя просят ввести данные для входа в аккаунт.

Чтобы заинтересовать получателя, мошенники обещают записать на прививку без очереди, предлагают якобы дефицитную импортную вакцину или сообщают об ограниченном количестве мест. Такие сообщения могут приходить на электронную почту или в мессенджерах.

После перехода по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Введенные логин и пароль становятся доступны злоумышленникам, которые могут получить доступ к аккаунту и содержащейся в нем информации.

В Мингосуправления Подмосковья рекомендуют не открывать подозрительные ссылки и проверять адрес сайта перед вводом личных данных. Для записи на вакцинацию следует пользоваться только официальными государственными сервисами или обращаться непосредственно в регистратуру поликлиники.

Жителям также советуют не доверять сообщениям о секретной брони якобы дефицитных препаратов или эксклюзивных вакцинах, доступных по специальной ссылке.

Памятка по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» опубликована на портале государственных услуг Московской области.