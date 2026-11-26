В Московской области перешли от выборочного контроля к системному мониторингу городской среды с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

ИИ анализирует видеопоток с камер «Безопасного региона» и подсвечивает только то, что требует внимания человека. Каждое нарушение остается на контроле до полного устранения.

Через 90 тыс. камер система находит мусор, неправильную парковку, скопление людей на остановках, безнадзорных животных и другие нарушения, автоматически передавая сигнал ответственному исполнителю.

Данные о парковке на газоне автоматически уходят в СААП для формирования штрафа — по ним уже составлено 51 тыс. протоколов. Сведения об очередях на остановках поступают в ЦУР для оптимизации маршрутов — зафиксировано более 99 тыс. очередей.

ИИ-решения Московской области опубликованы на портале «Цифровой регион».