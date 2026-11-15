15 ноября 2026 20:07 Сыр с трюфелем и четыре года выдержки. Как устроена необычная ферма в Подмосковье Эксклюзив

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Начинали с одной козы, а теперь производят десятки видов молочной продукции, экспериментируют с сырными заквасками и выдерживают сыр до четырех лет. Семейная ферма в Пушкинском округе прошла путь от небольшого хозяйства до производства полного цикла. Почему некоторые рецепты приходится разрабатывать годами и как добиться высокого качества молока, рассказал фермер Сергей Ляшенко в «Продовольственной программе» на 360.ru.

От одной козы до тысячи животных

Начинали мы с одной козы. А на сегодняшний день у нас поголовье выросло, можно сказать, в тысячу раз. Сергей Ляшенко фермер

Сегодня в хозяйстве содержат около тысячи коз и овец, а также более сотни коров. Для заготовки кормов фермеры обрабатывают примерно 1,5 тысячи гектаров земли. В прошлом году приобрели заброшенную ферму, отремонтировали ее и перевели туда животных.

«У нас ферма замкнутого цикла. Мы все делаем сами. От заготовки кормов до реализации продукции», — объяснил глава хозяйства. Здесь даже комбикорма производят самостоятельно — не только для собственных животных, но и на продажу. «Мы пытаемся сэкономить на всем. То есть не за счет качества, а за счет модернизации», — подчеркнул фермер.

Фото: Медиасток.рф

Сыр, которого ждут годами

На ферме выпускают около 70 видов молочной продукции, включая примерно 30 разновидностей сыра. В ассортименте есть и необычные варианты, в том числе с трюфелем. Но главная гордость хозяйства — сыры длительной выдержки. «На некоторые сыры уходит от года до двух лет только для того, чтобы мы придумали какую-то рецептуру», — рассказал Ляшенко. Фермеры самостоятельно экспериментируют с заквасками и сочетаниями вкусов. Причем результат не всегда удается оценить быстро. «Если мы делаем сыры выдержкой два-три года, значит, эти два-три года мы должны истратить на то, чтобы подождать, когда можно этот сыр попробовать. Потом мы понимаем, что он не удался, корректируем и снова два-три года», — объяснил он. В хозяйстве есть сыры трех- и четырехлетней выдержки. Все это время они находятся в специальных хранилищах и требуют постоянного ухода. «Их каждую неделю переворачивают, моют. То есть это кропотливая работа. Поэтому такой продукт не может и стоить дешево», — отметил фермер.

Фото: Медиасток.рф

Почему молоко проверяют перед каждой варкой Для производства используют исключительно молоко собственных животных. От фермы до перерабатывающего цеха его доставляют за считаные минуты. «Мы вот утром подоили, и сразу мы делаем, допустим, страчателлу, моцареллу. То есть это те продукты, которые делаются именно со свежего, утреннего молока», — рассказал Ляшенко. Перед переработкой продукт обязательно проходит проверку в собственной лаборатории. «Наш технолог не примет молоко в производство, пока не проведет исследование. Потому что мы должны понимать и кислотность, и плотность, и сколько белков, и сколько жира», — пояснил фермер. Готовую продукцию продают в собственных магазинах Пушкинского округа и доставляют покупателям на автомобиле-рефрижераторе. «Сегодня произвели, завтра отвезли. То есть, в принципе, вся продукция свежая», — добавил Ляшенко.

Фото: Медиасток.рф

Сколько стоит открыть семейную ферму Развитие хозяйства потребовало серьезных вложений. В 2022 году Ляшенко получил грант по программе «Семейная ферма». «Если брать семейную ферму, 30 миллионов, 60% дает государство, и 40% должен внести непосредственно сам фермер», — рассказал он. Полученные средства направили прежде всего на сельскохозяйственную технику, необходимую для заготовки кормов. Ляшенко планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота до 200–250 животных.