С февраля 2026 года в Подмосковье с помощью искусственного интеллекта расшифровали более 142 тысяч лабораторных исследований. Цифровой сервис анализирует медицинские показатели, выявляет отклонения от нормы и дает индивидуальные рекомендации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Для получения расшифровки достаточно открыть раздел с результатами лабораторных исследований в бесплатном приложении «Добродел Здоровье». Система обработает данные автоматически.

«Результаты анализов появляются в приложении "Добродел здоровье" практически сразу после внесения в систему — там же можно быстро получить и расшифровку. ИИ-сервис помогает пациентам быстро разобраться в показателях и обратить внимание на те, что требуют дополнительного внимания", — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Важно помнить, что рекомендации искусственного интеллекта не заменяют консультацию специалиста. Определить необходимость лечения может только врач.