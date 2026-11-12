Учительница из Подольска выступит на конкурсе «Краса Подмосковья»

Муж Екатерины — военнослужащий, защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции. Екатерина — волонтер, активист Комитета семей воинов Отечества и Женского клуба Подольска. Семья Екатерины бережно хранит традиции, в которых отражаются история близких, забота друг о друге и связь поколений.

«Краса Подмосковья: Семейные традиции» — это областной общественно-культурный проект, который объединяет женщин разных поколений, профессий и судеб. Его главная идея — показать красоту современной женщины через ее личную историю, таланты, общественную деятельность и семейные ценности. Это не традиционный конкурс красоты, где оценивают только внешность. В центре внимания — женщина как хранительница семейной памяти, культурных традиций и нравственных ценностей.

Предусмотрены разные возрастные категории и специальные номинации, в том числе «Хранительница рода», «Женщина в профессии», «Материнская слава» и «Вера и верность» — для жен и матерей защитников Отечества. Проект организован Центром социально-культурных инициатив Натальи Советской.

Финал проекта «Краса Подмосковья — 2026» состоится 20 ноября в 18:00 в КПЦ «Дубровицы».