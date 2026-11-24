Ликинский автобусный завод начал испытывать низкопольный электробус особо большого класса нового поколения e-CITYMAX 18 на дорогах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Машина впервые выехала за пределы производственной площадки в Орехово-Зуевском г.о. В рамках теста электробус проехал от завода до Москвы и обратно — порядка 250 км.

Длина e-CITYMAX 18 составляет 18,36 метра. Общая вместимость — от 135 до 150 человек, включая от 39 до 53 посадочных мест. В салоне можно организовать от одного до трех мест для детских или инвалидных колясок. Там работают климатическая система, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры.

Батарея заряжается 140 минут в ультрабыстром режиме от внешней зарядной станции с пантографом обратного типа. Полного заряда хватает на 170 км пробега.