Жители просили включить в график ремонтных работ тротуарную дорожку в поселке Красный Электрик — от конечной остановки к стадиону. Этот участок обновили даже раньше заявленного срока.

Обращение от жителей Ногинска в администрацию Богородского округа поступило в середине ноября. Дорожка уже несколько лет находилась в неудовлетворительном состоянии: неровности, выбоины и разрушенное покрытие делали путь неудобным и небезопасным. Особенно тяжело приходилось мамам с колясками и родителям с маленькими детьми — пройти по такому тротуару было настоящей полосой препятствий.

Жители искренне надеялись, что ситуацию удастся исправить, ведь этот маршрут — один из востребованных среди местного населения. Первоначально был дан ответ, что работы на тротуаре по улице Парковой будут выполнены в срок до 30 ноября. Но благодаря оперативному взаимодействию профильных служб и подрядной организации удалось сделать ремонт быстрее.

Уже к 23 ноября работы завершили — на неделю раньше заявленного срока. Теперь, благодаря обновленному покрытию, маршрут стал приятнее и безопаснее.