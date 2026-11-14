12 ноября во Дворце культуры «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой представили этно-музыкальный перформанс «Я — рубаха парень», посвященный Сергею Есенину. Коллектив Дворца создал путешествие в мир поэта с современным этническим звучанием, неожиданными фолк-аранжировками, светом и визуальными эффектами.

Этно-направление стало не случайностью, а закономерностью. Поэт тонко чувствовал Русь: в его стихотворениях она бескрайняя, звонкая, разная. Она «пахнет яблоком и медом», здесь «звонко чахнут тополя» и «гудит веселый пляс».

Автор и вдохновитель проекта — Лидия Алехина. За этот перформанс она была удостоена стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева в номинации «Молодой талантливый автор».

«Есенинские строки вызывают у меня особые чувства. Это пронзительная поэзия — зовущая, ни на что не похожая. Похожие эмоции у меня от пения китов — поэтому в перформансе и появился номер с „голосом“ кита», — рассказала Лидия Алехина.

Впервые перформанс прозвучал в исполнении фолк-студии «Утица», которой она тогда руководила. Проект посвящен настоящей силе и таланту. Он позволяет отличать настоящее от сиюминутного, глубокое от поверхностного. Когда это умение есть, появляется ощущение причастности к чему-то большому, а на нем держится и уважение к своей культуре.

Фото — Андрея Андрюшко.