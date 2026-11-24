В Подмосковье на расчистке дорог от снега и обработке покрытия противогололедными материалами работают 380 единиц спецтехники из 554 готовых к работе в зимних условиях. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Движение по всем подведомственным федеральным трассам, включая М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 Ильинское шоссе и Р-22 «Каспий», осуществляется в штатном режиме.

Из-за снегопада сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие сутки на всех направлениях. Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок.

В ФКУ Упрдор «Россия» напомнили о необходимости повышенного внимания при движении в условиях снегопада и снижения видимости, а также о соблюдении безопасной дистанции.