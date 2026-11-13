Обелиск в память о погибших бойцах СВО установили на кладбище в Дмитрове

В Дмитровском округе завершили благоустройство мемориального участка для захоронения участников специальной военной операции. На территории, рассчитанной на 222 места, обустроили дорожки, парковку и зону для проведения траурных церемоний, сообщили в РИАМО.

На участке № 64 установили скамейки, навес для родственников погибших и емкость с водой. По периметру высадили живую изгородь из туй, а в центре разместили обелиск в память о погибших земляках.

Как рассказал представитель Дмитровской специализированной службы по вопросам похоронного дела Артем Крылов, строительство осложнялось заболоченностью территории. Перед началом благоустройства сюда пришлось завезти около 3,5 тысячи кубометров грунта.

В результате на участке создали мемориальное пространство, оформленное по единому стандарту воинских захоронений и оборудованное для посещения родственниками.

Ранее аналогичные работы провели в секторе № 33 муниципального кладбища «Красная Горка».