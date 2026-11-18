Мужчине сохранили репродуктивную функцию после самостоятельной инъекции в Щелкове
Врачи урологического отделения Щелковской больницы сохранили репродуктивную функцию 33-летнего мужчины, который получил тяжелые осложнения после самостоятельной инъекции масляного раствора.
Около двух лет назад пациент ввел под кожу полового органа 100 миллилитров вещества. Через несколько недель появились отек и боль, позднее развились язвы и гнойное воспаление. Однако за медицинской помощью мужчина долго не обращался.
«Любые самостоятельные инъекции крайне опасны. В случае с нашим пациентом инородное вещество распределилось между оболочками органа, заблокировало нормальное кровоснабжение, что вызвало воспаление и отмирание тканей», — рассказал врач урологического отделения Дибир Дайтбегов.
Чтобы сохранить половой член, хирурги провели две реконструктивные операции. Они удалили поврежденные участки и восстановили кожный покров.
«Нам пришлось иссекать омертвевшие ткани и буквально заново формировать кожный покров органа, чтобы восстановить кровоток. Нам удалось не только сохранить анатомическую целостность, но и полностью вернуть пациенту репродуктивную функцию», — комментирует Дайтбегов.
Сейчас мужчина выписан из больницы. Ему предстоит восстановительная терапия, прогноз врачей благоприятный.