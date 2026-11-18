Фото: Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену / Медиасток.рф

Врачи урологического отделения Щелковской больницы сохранили репродуктивную функцию 33-летнего мужчины, который получил тяжелые осложнения после самостоятельной инъекции масляного раствора.

Около двух лет назад пациент ввел под кожу полового органа 100 миллилитров вещества. Через несколько недель появились отек и боль, позднее развились язвы и гнойное воспаление. Однако за медицинской помощью мужчина долго не обращался.

«Любые самостоятельные инъекции крайне опасны. В случае с нашим пациентом инородное вещество распределилось между оболочками органа, заблокировало нормальное кровоснабжение, что вызвало воспаление и отмирание тканей», — рассказал врач урологического отделения Дибир Дайтбегов.

Чтобы сохранить половой член, хирурги провели две реконструктивные операции. Они удалили поврежденные участки и восстановили кожный покров.

«Нам пришлось иссекать омертвевшие ткани и буквально заново формировать кожный покров органа, чтобы восстановить кровоток. Нам удалось не только сохранить анатомическую целостность, но и полностью вернуть пациенту репродуктивную функцию», — комментирует Дайтбегов.

Сейчас мужчина выписан из больницы. Ему предстоит восстановительная терапия, прогноз врачей благоприятный.