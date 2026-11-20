пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Чехове на круглом столе во Дворце спорта «Олимпийский» старосты населенных пунктов обсудили с администрацией вывоз отходов и зимнюю уборку дорог. Главной темой стала нехватка контейнеров летом и состояние подъездов к площадкам.

На встрече присутствовали представители МБУ «Чеховское благоустройство», МБУ «Экология и природопользование» и Каширского регоператора.

Директор экологического учреждения Алексей Кочетков объяснил, почему с некоторых площадок убрали часть баков. Дополнительные контейнеры ставили на дачный сезон, а вне его количество должно соответствовать нормативам. На 2027 год запланирована модернизация площадок в деревнях.

Старосты обратили внимание на переполнение контейнеров летом и предложили пересмотреть реестр отходообразователей. Также прозвучали просьбы об установке дополнительных баков, асфальтировании подъездов и обустройстве разворотной площадки в Пешкове.

Отдельно затронули коттеджные поселки, где идет активная застройка, но оборудованных мест для сбора мусора нет. Кроме того, участники указали на скопления отходов в лесополосах.

Начальник дорожного отдела МБУ «Чеховское благоустройство» рассказал о зимней уборке. В первую очередь расчищают маршруты к социальным объектам и крупным населенным пунктам. Техника выйдет на все направления, однако очередность зависит от приоритетности дорог. Старостам напомнили, куда обращаться при некачественной уборке.

По итогам встречи стороны обменялись контактами профильных специалистов и договорились проводить такие обсуждения регулярно.