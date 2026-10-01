В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс о путешествиях по Золотому кольцу

25 сентября стартовал конкурс «Золотое кольцо 2.0. Путешествия по легендарному маршруту». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организатором выступает цифровой туристический сервис RUSSPASS при поддержке проектного офиса «Золотое кольцо» Центра стратегических разработок. К участию приглашают всех, кто уже путешествовал по «Золотому кольцу» и готов поделиться впечатлениями и дать рекомендации другим путешественникам.

От авторов ждут оригинальный текст объемом от 3 до 10 тыс. знаков с содержательным заголовком и подходящими фотографиями. В материале можно рассказать о понравившихся местах, интересных маршрутах, достопримечательностях и особенностях самостоятельного путешествия. Работы, созданные с использованием нейросетей, а также материалы с рекламой к конкурсу не допустят.

Прием работ завершится 8 ноября. Материалы необходимо отправлять на электронную почту mag@russpass.ru, указав в теме письма название конкурса.

Итоги подведут 21 ноября. Эта дата выбрана неслучайно: в этот день в 1967 году газета «Советская культура» начала публиковать очерки журналиста Юрия Бычкова о поездке по городам, которые впоследствии объединили в знаменитый туристический маршрут. Лучший конкурсный материал опубликуют в RUSSPASS Журнале, а его автор получит диплом и брендированный мерч «Золотого кольца».

Подробности о «Золотом кольце» – в тематическом разделе сайта RUSSPASS.