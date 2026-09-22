Неделя безопасности дорожного движения началась в Богородском округе

21 сентября в образовательных учреждениях Богородского округа стартовала всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В рамках этой масштабной инициативы планируется проведение многочисленных мероприятий, направленных на повышение осведомленности и культуры поведения на дорогах среди учащихся.

В Центре образования № 4 четвероклассники провели увлекательное занятие: они вспомнили поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа», посмотрели одноименный мультфильм и обсудили с педагогами важные аспекты правил дорожного движения. Мероприятие позволило детям закрепить знания о безопасном поведении на дорогах в игровой и познавательной форме.

В Центре образования № 29 состоялась встреча с участием лейтенанта полиции Андрея Холодкова. В ходе беседы с учащимися он напомнил о главных правилах безопасного поведения на дорогах, объяснил, как правильно переходить проезжую часть, и подчеркнул важность внимательности и отказа от использования гаджетов при переходе дороги.

В Центре образования № 5 планируется насыщенная программа мероприятий. 22 сентября стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». 23 сентября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с уроками по ПДД. А 25 сентября состоится подведение итогов недели.

Третьеклассники ЦО № 21 проявили исследовательский подход к безопасности на дорогах. Под руководством своего классного руководителя они создали подробные карты маршрутов «дом — школа — дом». Юные картографы отметили на своих схемах расположение важных дорожных знаков, обозначили места остановок у переходов и указали «секретные» зоны, требующие повышенного внимания. Это практическое занятие помогло детям осознать важность безопасного передвижения и развить навыки ориентирования на местности.