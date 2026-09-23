Завод кабелей в Пушкино повысит производительность по нацпроекту

Компания «НПП „ТЕХНОКАБЕЛЬ“ из Пушкино стала участником федерального проекта „Производительность труда“. Предприятие выпускает силовые, гибкие и монтажные кабели, а также установочные и соединительные провода, рассказали в региональном Мининвесте.

В рамках проекта специалисты предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций изучат один из производственных процессов. На основе диагностики определят возможности для его оптимизации.

По итогам пилотного этапа предприятие рассчитывает сократить длительность процесса как минимум на 12%, уменьшить объем незавершенного производства на 14% и повысить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Примененные во время проекта инструменты бережливого производства компания сможет в дальнейшем использовать и на других участках.

«Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

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