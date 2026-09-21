Футбольные турниры к 100-летию стадиона «Металлург» прошли в Солнечногорске

Стадион «Металлург» в Солнечногорске отметил 19 сентября вековой юбилей. В честь знаменательной даты на арене состоялись сразу три футбольных турнира: матчи «Дворовой лиги», соревнования среди ветеранов и встреча 21-го тура чемпионата Подмосковья в лиге «А».

Первый сезон «Дворовой лиги» завершился решающими матчами: за один день команды сыграли четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Проект собрал восемь дворовых футбольных коллективов Солнечногорска. Победителем турнира стал «Легион», второе место заняла команда «ТиШе», а третье — «Юность». Молодым спортсменам вручили памятные призы и денежные сертификаты.

Отдельные соревнования провели среди ветеранских футбольных команд. Лучший результат показал ФК «Сенеж», вторую строчку занял ФК «Металлург», третью — ФК «Менделеево». Участников отметили наградами и памятными подарками.

Еще одним спортивным событием юбилейного дня стал матч 21-го тура чемпионата Подмосковья по футболу в лиге «А». ФК «Солнечногорск» уверенно победил команду СШ «Лыткарино» со счетом 4:1. Дубль оформил Руслан Шаповалов, по мячу забили Александр Шабичев и Михаил Сапронович.

«Спасибо всем, кто сделал этот день особенным и продолжает добрые традиции, которые закладывались еще век назад. По сей день „Металлург“ — сердце солнечногорского спорта. Мы видим, как на его базе подрастают, тренируются, оттачивают мастерство талантливые, амбициозные и волевые ребята, которые достойно представляют городской округ на подмосковном уровне», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Юбилей стал поводом вспомнить столетнюю историю спортивной арены. «Металлург» был организован силами завода имени Лепсе в период активного развития спорта в стране. Большой вклад в строительство внесла молодежь: площадку создавали в свободное время на общественных началах. В дальнейшем стадион стал местом проведения футбольных матчей и других соревнований, здесь также сдавали нормы ГТО. Первую детскую футбольную команду сформировали в 1939 году.

На празднике также вспомнили известных спортсменов Солнечногорска, чей спортивный путь начинался на «Металлурге». Среди них — Владимир Петров, Юрий Литвинов, Евгений Улачев, Октябрина Жандарова и многие другие.

Новый этап в истории арены начался в 2018 году, когда стадион подготовили для использования в качестве тренировочной площадки FIFA. Сегодня «Металлург» принимает тренировки и спортивные соревнования различного уровня, в том числе областные чемпионаты.