Росгвардейцы в Подмосковье пресекли незаконный оборот наркотиков

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии 17 сентября задержали 36-летнего мужчину, у которого обнаружили наркотическое вещество. Экспертиза установила, что в двух свертках находился гашиш общей массой около одного грамма.

Во время патрулирования росгвардейцы заметили прохожего, который что-то искал в земле, а затем положил найденное в карман. Увидев служебную машину, мужчина занервничал и попытался уйти.

Сотрудники Росгвардии остановили его для проверки документов и выяснения обстоятельств. Во время разговора мужчина признался, что хранит при себе запрещенные вещества, после чего достал из одежды два свертка.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила наличие гашиша.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.