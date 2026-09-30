Хореографическую программу о традициях народов мира показали в Химках

В центральной детской школе искусств в Химках 29 сентября прошла хореографическая программа «Хоровод уникальных традиций». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мир и согласие».

На сцене развернулось танцевальное действо, объединившее культуры России и мира. Зрители увидели обрядовые танцы, а также номера в русских, башкирских, белорусских, литовских, китайских и ирландских мотивах.

Три образцовых ансамбля — «Юность», «Росток» и «Улыбка» — приняли участие в программе. Их выступление стало примером преемственности поколений и высокого исполнительского мастерства.

Сольные номера и групповые композиции подчеркнули национальную самобытность каждого танца, сохранив при этом единое культурное пространство. Вечер еще раз показал, как танец становится универсальным языком дружбы и взаимопонимания.