День воспитателя и дошкольного работника отметили в Химках

В Химках отметили День воспитателя и дошкольного работника. В этот день поздравления принимали сотрудники детских садов и педагоги, которые посвятили профессии многие годы.

27 сентября в Химках отметили День воспитателя и дошкольного работника. Праздник впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2003 году и был приурочен к 140-летию открытия первого российского детского сада. С 2004 года его начали отмечать во всех регионах страны.

В детском саду «Катюша» работников сферы поздравили депутат Надежда Смирнова и исполнительный секретарь «Единой России» Илья Матвейчук. Они поблагодарили педагогов за ежедневный труд и заботу о подрастающем поколении.

Одним из примеров преданности профессии стала история Аллы Засенко — педагога с 35-летним стажем. Свою трудовую деятельность она начала в 1989 году воспитателем детского сада «Дюймовочка», затем 16 лет руководила детским садом «Умка», а с 2023 года работает старшим воспитателем «Школы равных возможностей».

Алла Засенко регулярно повышает квалификацию, изучает современные подходы к образованию, в том числе работу с детьми с расстройствами аутистического спектра. В 2024 году ей присвоили высшую квалификационную категорию. Среди ее наград — Почетная грамота Минобрнауки России и нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

«Когда педагоги растут — растут и дети. Наша задача — создать условия, в которых каждый ребенок, независимо от своих особенностей, может развиваться и радоваться», — отметила старший воспитатель «Школы равных возможностей» городского округа Химки Алла Засенко.

Еще одна история профессионального служения — у Галины Салтановой. В системе образования Химок она работает с 2000 года, а общий педагогический стаж составляет более 38 лет. Она начинала в детском саду «Теремок», затем руководила детским садом «Медвежонок», а с октября 2022 года занимает должность старшего воспитателя лицея № 7 имени Д. П. Уланова.

Галина Салтанова уделяет особое внимание взаимодействию с родителями, проводит консультации и реализует совместные проекты. Также она участвует в методической работе и городских образовательных инициативах.

«Родитель — наш главный союзник. Когда семья и сад работают в одном направлении, результат виден очень быстро. Я всегда говорю родителям: вы не одни, мы — команда», — подчеркнула старший воспитатель лицея № 7 имени Д. П. Уланова городского округа Химки Галина Салтанова.

Истории Аллы Засенко и Галины Салтановой показывают, как педагогическая профессия становится призванием. Их опыт, профессиональное развитие и вклад в образование детей являются частью истории дошкольной системы Химок.