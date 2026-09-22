Росгвардия в Подмосковье задержала подозреваемого в нападении на посетителя кафе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 43-летнего жителя Воскресенска, который во время конфликта в кафе нанес ножевые ранения 40-летнему посетителю. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего доставили в полицию.

Сигнал тревоги из кафе на Комсомольской улице поступил на пульт централизованного наблюдения. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что между двумя отдыхающими произошла словесная перепалка.

По предварительным данным, находившийся в состоянии опьянения 43-летний мужчина во время конфликта несколько раз ударил ножом 40-летнего местного жителя. Пострадавший получил резаные раны различных частей тела.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и вызвали медиков. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.