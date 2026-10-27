В Подмосковье на торги за неделю выставили 153 объекта

Комитет по конкурентной политике Московской области за неделю с 19 по 23 октября 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 153 объекта. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Больше всего лотов появилось в городских округах Луховицы, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский. В заявочной кампании сейчас размещены более 30 лотов в Луховицах, более 60 — в Орехово-Зуевском и более 55 — в Павлово-Посадском.

Например, в Луховицах можно приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток. Начальная цена на торгах — 715 800 рублей. Подробности опубликованы на сайте easuz.mosreg.ru.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали земельные участки. В Луховицах в аренду передали 29 участков, в собственность — 93. В Орехово-Зуевском городском округе в аренду ушли 27 участков, в собственность — 78. В Павлово-Посадском в аренду передали 16 участков, в собственность — 113.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ по адресу easuz.mosreg.ru.