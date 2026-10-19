Предприятие из Солнечногорска наградили орденом Почета

Научно-производственное объединение «Стеклопластик» имени Трофимова, одно из ведущих промышленных предприятий Солнечногорска, получило государственную награду — орден Почета. Церемония награждения прошла в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов вручил награду генеральному директору организации Александру Трофимову. Предприятие отметили за весомый вклад в развитие российской промышленности и укрепление обороноспособности государства.

В этом году научно-производственному объединению «Стеклопластик» исполнилось 80 лет. В советский период его специалисты разрабатывали уникальные материалы, обеспечивавшие тепловую защиту и изоляцию космического корабля «Буран», а также других спускаемых аппаратов. Сегодня продукцию организации используют в ракетно-космической, авиационной, атомной и оборонной отраслях.

«Для всего коллектива предприятия это не просто награда, а признание их многолетнего труда. Мы гордимся солнечногорской промышленностью, которая обеспечивает безопасность и развитие ключевых отраслей по всей России», — прокомментировал глава округа Константин Михальков.

Сейчас на производстве работают 1300 специалистов, среди которых 17 ученых. Их деятельность помогает сохранять накопленный опыт и совершенствовать уникальные разработки в сфере композиционных материалов.