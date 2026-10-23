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    Мингосуправления Подмосковья: лицензию на заготовку лома можно получить онлайн

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье на региональном портале запустили услугу по лицензированию деятельности по заготовке лома — теперь заявление можно подать онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    В ведомстве уточнили, что в услугу внедрили технологию ИИ-распознавания документов. Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые файлы. Если какие-то документы прикреплены неверно, заявителю отображается подсказка, после чего он может сразу заменить файлы.

    Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. С начала года электронной услугой воспользовались более 200 раз.

    Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя.

    Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно. Стоимость других услуг можно уточнить на региональном портале.

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