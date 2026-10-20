Открытие сезона Школьной лиги прошло в Реутове
Открытие Школьной лиги нового сезона началось с товарищеской встречи по футзалу. В физкультурно-оздоровительном комплексе в Реутове сразились лидеры прошлого сезона — команды школы № 10 и гимназии.
Победа досталась команде школы № 10. Ребята выиграли с разгромным счетом 7:2. Комментировал игру ведущий телеканала «Матч ТВ» Александр Аксенов. Для него Реутовская школьная лига стала уже почти родной — второй год он разъясняет зрителям ход матчей.
«Игра очень хорошая, ребята техничные. Мне очень нравится, что они не боятся брать инициативу на себя, какие-то финты пытаются исполнять. Это было красиво. Одна команда выиграла, забила достаточное количество мячей, вторая, может быть, забила поменьше, но мне кажется, что сегодня это было не основное. Вот дальше результаты будут важны, потому что спорт — это в первую очередь все-таки результаты. А сегодня это был хороший, красивый матч», — поделился комментатор.
«Реутовская школьная лига» — это масштабный спортивный проект, который объединил все школы округа. Первые соревнования прошли в спортивном сезоне 2024/25. Через год проект присоединился к Единой школьной лиге Подмосковья. В этом сезоне есть изменения — стало больше участников и спортивных дисциплин.
«У нас участвует восемь школ, более 300 человек. Помимо тех четырех основных видов спорта, которые были у нас в прошлом году, добавилось еще два новых — это настольный теннис и самбо. Что касается самбо, хочется отдельно отметить, что это сильная сторона нашего города. Мы активно развиваем этот вид спорта, участвуем в различных соревнованиях, и наши дети добиваются значительных успехов на разных уровнях», — отметил глава округа Алексей Ковязин.
Этот сезон Единой школьной лиги Подмосковья объединит более 100 тысяч участников, свои команды представят 750 школ региона. Соревноваться спортсмены будут в пяти дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, а школьники из Реутова — еще и в самбо. Имена сильнейших назовут весной