Открытие сезона Школьной лиги прошло в Реутове

Победа досталась команде школы № 10. Ребята выиграли с разгромным счетом 7:2. Комментировал игру ведущий телеканала «Матч ТВ» Александр Аксенов. Для него Реутовская школьная лига стала уже почти родной — второй год он разъясняет зрителям ход матчей.

«Игра очень хорошая, ребята техничные. Мне очень нравится, что они не боятся брать инициативу на себя, какие-то финты пытаются исполнять. Это было красиво. Одна команда выиграла, забила достаточное количество мячей, вторая, может быть, забила поменьше, но мне кажется, что сегодня это было не основное. Вот дальше результаты будут важны, потому что спорт — это в первую очередь все-таки результаты. А сегодня это был хороший, красивый матч», — поделился комментатор.

«Реутовская школьная лига» — это масштабный спортивный проект, который объединил все школы округа. Первые соревнования прошли в спортивном сезоне 2024/25. Через год проект присоединился к Единой школьной лиге Подмосковья. В этом сезоне есть изменения — стало больше участников и спортивных дисциплин.