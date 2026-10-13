Интерактивный квест для детей прошел в Лобне

Очередной тематический день осеннего лагеря в Центральной библиотеке Лобни посвятили «Хроникам Нарнии». На несколько часов участники оказались внутри любимой книги: спасали вселенную, выполняли задания и готовились к главному сражению с Белой колдуньей.

В осеннем клубе занимаются больше 10 детей в возрасте от восьми до 12 лет. Программу сотрудники библиотеки готовили около месяца: продумали квесты, интерактивные игры и мастер-классы, а декорации создали своими руками. В этот день ребятам предстояло изготовить главный артефакт — священный меч. Помогла им в этом глава Лобни Анна Кротова, а секретный ингредиент организаторы называют «вкусом Лобни».

Программа выполняет вполне реальную задачу: через игру и любимые сюжеты заинтересовать детей чтением. И, судя по всему, метод работает: после начала клуба произведение «Хроники Нарнии» в библиотеках Лобни стало одной из самых востребованных книг.

Проводятся такие программы совместно с управлением культуры округа. Благодаря этому каникулы для школьников становятся не только развлечением, но и возможностью открыть для себя новые книги, попробовать себя в творчестве и провести время вместе с друзьями.