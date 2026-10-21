Педагог из Коломны победила во всероссийском конкурсе наставников

Учитель школы № 3 Галина Старостина и ее подопечный, десятиклассник Тимофей Леванин, заняли первое место в номинации «Быть примером». Финал конкурса прошел 18 октября в Туле и собрал 400 педагогов-наставников со всей страны.

Всего в этом году на конкурс поступило 80 тысяч заявок — это рекордный показатель за время проведения состязания. Конкурс организуют по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Номинация «Быть примером» появилась в программе конкурса в 2026 году. Она предназначена для наставников, которые работают с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Особенность этого направления заключается в том, что педагог и его подопечный проходят конкурсные этапы вместе, выступая единой командой.

Финалисты справились со сложными испытаниями, поделились профессиональным опытом и нашли единомышленников. Название новой номинации отражает личную ответственность наставников, которые поддерживают подростков и помогают им поверить в собственные силы.

Победа Галины Старостиной и Тимофея Леванина стала признанием их совместной работы. Результат озерской команды также отметил вклад педагогов, которые не только передают знания, но и помогают школьникам справляться с жизненными трудностями, находить опору и определять дальнейший путь.