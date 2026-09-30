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    В Подмосковье исправили нарушения на 2168 земельных участках

    Фото: Минимущества МО

    В Подмосковье земельные инспекторы помогли вернуть к законному использованию 2168 участков. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

    Проект запустило Минмособлимущество летом 2024 года. На 1229 участках прекратили незаконную деятельность, а у 939 участков изменили вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством.

    «По итогам работы земельного контроля за время действия проекта устранены нарушения на 2168 участках: на 1229 участках прекращена незаконная деятельность, а у 939 участков изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством», — отметили в региональном министерстве имущественных отношений.

    Инспекторы опираются на реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков», где отмечены участки с признаками нарушений. Сейчас в реестре 5104 участка, их число обновляется по мере новых обследований.

    Например, в Сергиево-Посадском округе на участке площадью 162 квадратных метра с видом разрешенного использования «под зданием магазина» собственник разместил кафе. После выездного обследования ему выдали предписание об исправлении нарушения и направили в Центр кадастровой оценки информацию для пересчета кадастровой стоимости в сторону повышения. До суда дело не дошло: правообладатель изменил вид разрешенного использования на «Общественное питание».

    Больше всего нарушений устранили в Щелкове — 136 участков, в Дмитровском округе — 116, в Богородском — 113.

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