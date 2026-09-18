Сотрудница полиции провела встречу со студентами колледжа в Воскресенске

16 сентября в Воскресенском колледже прошла профориентационная встреча студентов с полковником полиции Натальей Эпштейн. Будущим выпускникам рассказали о возможностях построения карьеры в органах внутренних дел.

Наталья Эпштейн — заместитель начальника УМВД России по округу — начальник отдела по работе с личным составом. Она подробно рассказала о требованиях к кандидатам на различные должности, особенностях поступления на службу и ключевых направлениях работы отделов.

Отдельным блоком обсуждения стали социальные гарантии: студенты узнали о льготах, системе медицинского обеспечения и возможности бесплатного получения высшего образования.

Студентов профильных групп пригласили принять участие в акции «Один день с полицией». В рамках мероприятия ребята смогут погрузиться в рабочие будни сотрудников правопорядка и увидеть организацию службы изнутри — от утреннего развода до выполнения оперативных задач.