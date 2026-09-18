Более 90 нарушителей миграционных правил задержали в двух округах Подмосковья

В Ленинском и Одинцовском округах полиция проверила места массового пребывания мигрантов. Всего К административной ответственности по итогам рейдов 18 сентября привлекли 93 человека, рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.

В Ленинском округе проверки охватили объекты общепита, стройки, транспортные узлы и общежития. В отдел полиции доставили 51 гражданина стран Азии и Латинской Америки. У 49 человек отсутствовала постановка на миграционный учет, а у двоих истек срок регистрации без выезда из страны.

Нарушителей привлекли к ответственности с назначением штрафов от пяти до семи тысяч рублей. Одному иностранцу предписали покинуть территорию России.

В Одинцовском округе проверку провели в хостеле села Перхушково, где находились 42 мигранта из ближнего зарубежья с нарушениями режима пребывания. Всем назначили штрафы, шесть человек подлежат выдворению за пределы страны.