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    В Реутове объявили конкурс на капремонт ЦТП № 2

    Фото: Медиасток.рф

    В Реутове объявили конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта №2. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Речь идет об открытом конкурсе в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, капитальный ремонт объекта теплоснабжения и поставку оборудования, включая ПИР. Объект расположен по адресу: Московская область, Реутов, проезд Садовый, дом 5А.

    «Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения ЦТП №2 в городском округе Реутов Московской области», — сказала Журавлева.

    В рамках закупки планируют провести капитальный ремонт объекта и заменить изношенное оборудование. Работы выполняют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Финансирование — из бюджета Московской области и бюджета городского округа Реутов.

    Завершить работы по этому объекту планируют в 2028 году. Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

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