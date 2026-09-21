Аварийный жилой дом снесли на улице Циолковского в Подольске

В Подольске демонтировали аварийный двухэтажный дом № 5 на улице Циолковского. Об этом рассказали в пресс-слжубе Мособлархитектуры.

Здание 1958 года постройки площадью около 710 квадратных метров признали аварийным после обследования конструкций. В начале 2026 года в рамках программы переселения жителей из аварийного жилья из него расселили собственников 19 квартир, после чего дом включили в список объектов для ликвидации.

Сейчас территорию полностью очистили от строительных отходов, место впоследствии благоустроят.

Всего в Подольске выявили 515 объектов незавершенного строительства. Из них 419 уже снесли, достроили или привели в порядок.