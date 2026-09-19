Ветеран СВО проголосовал во второй день выборов в Люберцах

В Люберцах продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Во второй день свой выбор сделал член Люберецкой Ассоциации ветеранов СВО Олег Золотухин.

Он проголосовал на избирательном участке № 221 в Доме культуры «Энергетик».

«Хочется жить в стабильном, спокойном государстве. От нас зависит многое — это как эффект бабочки: даже небольшой поступок или доброе дело отражаются в будущем, пусть мы порой этого и не замечаем», — отметил Олег Золотухин.

Ветеран подчеркнул, что пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее страны. «Надеемся, что к власти придут достойные люди, которые радеют за народ, за Отечество», — сказал участник специальной военной операции.

В Люберцах в эти выходные работают 198 избирательных участков. Принять участие в голосовании могут все граждане России, достигшие 18 лет.